Yunanistan göçmenlere gaz ve ses bombasıyla müdahale ediyor

İdlib’de rejim güçlerinin hain saldırısının ardından sınır kapılarının açılmasıyla yüzlerce mülteci Edirne’ye akın etti. Sayıları giderek artan mültecilerin Yunanistan’a açılan Pazarkule Sınır Kapısı’na doğru yürüyüşü devam ediyor. Pazarkule Sınır Kapısı önünde binlerce mülteci girmek için beklerken, çok sayıda mülteci ise tel örgüleri aşarak geçmeye çalıştı.

Çocuklar da etkilendi

İçeriye girmeye çalışan yüzlerce mülteciye Yunanistan güvenlik güçleri gaz ve ses bombasıyla müdahale etti. Yunanistan güvenlik güçlerinin attığı gaz bombalarından çocuklar da etkilendi. Aileler çocuklarını sınır bölgelerinden uzaklaştırdı. Mültecilerin sınırdaki bekleyişleri sürüyor.

İHA