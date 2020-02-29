Dünya Yunanistan göçmenlere gaz ve ses bombasıyla müdahale ediyor

Yunanistan göçmenlere gaz ve ses bombasıyla müdahale ediyor

Dünya

Yunanistan göçmenlere gaz ve ses bombasıyla müdahale ediyor

Yunanistan’a geçmek için Pazarkule Sınır Kapısı’ndan ve yakın bölgelerden telleri aşarak geçmeye çalışan yüzlerce göçmenlere Yunanistan güvenlik güçleri gaz ve ses bombasıyla müdahale etti.

29 Şubat 2020, Cumartesi 21:22 Son Güncelleme:
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İdlib’de rejim güçlerinin hain saldırısının ardından sınır kapılarının açılmasıyla yüzlerce mülteci Edirne’ye akın etti. Sayıları giderek artan mültecilerin Yunanistan’a açılan Pazarkule Sınır Kapısı’na doğru yürüyüşü devam ediyor. Pazarkule Sınır Kapısı önünde binlerce mülteci girmek için beklerken, çok sayıda mülteci ise tel örgüleri aşarak geçmeye çalıştı.

Çocuklar da etkilendi

İçeriye girmeye çalışan yüzlerce mülteciye Yunanistan güvenlik güçleri gaz ve ses bombasıyla müdahale etti. Yunanistan güvenlik güçlerinin attığı gaz bombalarından çocuklar da etkilendi. Aileler çocuklarını sınır bölgelerinden uzaklaştırdı. Mültecilerin sınırdaki bekleyişleri sürüyor.

İHA

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