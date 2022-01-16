Türkiye Yunanistan sınırında 4'ü PKK/KCK mensubu 6 kişi yakalandı

Yunanistan sınırında 4'ü PKK/KCK mensubu 6 kişi yakalandı

Türkiye

Yunanistan sınırında 4'ü PKK/KCK mensubu 6 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a kaçak geçmeye çalışırken yakalanan 6 kişinin içinde 4'ünün terör örgütü PKK üyesi olduğunu duyurdu.

16 Ocak 2022, Pazar 16:26 Son Güncelleme:
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Hudut kartalları kaçak geçişlere göz açtırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan dördünün PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.



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