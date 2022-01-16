Hudut kartalları kaçak geçişlere göz açtırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan dördünün PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.







