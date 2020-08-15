Dünya Yunanistan sınırında sıcak dakikalar

Yunanistan sınırında sıcak dakikalar

Dünya

Yunanistan sınırında sıcak dakikalar

Yunanistan’ın Türkiye sınırında akşam saatlerinde çıkan yangının alevleri ve dumanları, Edirne’nin birçok noktasından görülüyor.

15 Ağustos 2020, Cumartesi 01:10 Son Güncelleme:
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Edirne’nin Karaağaç Mahallesi’nin karşı bölgesinde bulunan Yunanistan topraklarında akşam saatlerinde çıkan yangın halen kontrol altına alınamadı. Gökyüzüne yükselen alevler ve dumanlar kent merkezinin birçok noktasından görülüyor.

Türkiye’ye sıçrama ihtimali bulunmuyor

Alevler hızla yayılmaya devam ederken, Türkiye’ye sıçrama ihtimalinin bulunmaması yüreklere su serpiyor. Meteoroloji verilerine göre, yangının devam ettiği bölgede rüzgarın hızı ise saatte 10 kilometre hıza kadar ulaşıyor.

İHA

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