Dünya Yunanistan sınırında son durum: 3 kişi öldü

Yunanistan sınırında son durum: 3 kişi öldü

Dünya

Yunanistan sınırında son durum: 3 kişi öldü

Dünyanın gündeminde corona virüs yer alırken Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlerin Yunanistan sınırındaki bekleyişleri sürüyor. Göçmenler 27 gündür Yunanistan sınırında.

25 Mart 2020, Çarşamba 10:11 Son Güncelleme:
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Edirne'de, göçmenlerin Yunanistan'a geçmek için Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki bekleyişleri 27'nci gününde devam ederken, Yunan güvenlik güçlerinin geçişleri engellemek için düzenlediği saldırılarda bugüne kadar 3 kişi yaşamını yitirdi,

236 göçmen de yaralandı. Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Yunan güvenlik güçlerinin çok acımasız davrandığını belirterek, "Halen hastanemizde tedavisi süren 7 yaralı mevcut olup müdahale sonrasında 236 yaralının bakımı yapıldı hastanemizde. Pazarkule'de kurulu sahra çadır hastanemizde 7 bin 800 hastaya bakıldı bugüne kadar. O atılan gazlar sonrası çadırlardaki göçmenler çocuklarını bulamıyorlar. O çocukları bulan sağlık görevlileri müdahale edip oksijen veriyorlar. Daha sonra aileleriyle eşleştirmeler yapıyoruz. O çocukların anne ve babalarını gördüklerindeki tablo çok duygusal oluyor" dedi.

DHA


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