Yunanistan Türkiye ile sınırları 1 Temmuz'dan itibaren açacak.
Yunanistan Türkiye ile corona virüs nedeniyle kapanan sınırları 1 Temmuz'dan itibaren açacak.
29 Haziran 2020, Pazartesi 17:10 Son Güncelleme:
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Yunanistan Türkiye ile corona virüs nedeniyle kapanan sınırları 1 Temmuz'dan itibaren açacağını duyurdu.
Yunanistan, corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında kapattığı 14 sınır kapısından 7’sini 1 Temmuz itibariyle açıyor. Açılan sınır kapıları arasında Türkiye-Yunanistan sınır kapısının da olduğu ifade edildi. Yunan medyası, açılan sınır kapılarının Evzones, Kakavya, Kristallopigi, Promachonas, Nimfea, Kestanelik ve Kipi sınır kapıları olduğunu duyurdu.