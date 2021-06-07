Dünya Yunanistan, Türkiye üzerinden yapılan sığınma başvurularını kabul etmeyecek

Yunanistan, Türkiye üzerinden yapılan sığınma başvurularını kabul etmeyecek

Dünya

Yunanistan, Türkiye üzerinden yapılan sığınma başvurularını kabul etmeyecek

Yunanistan'ın Türkiye üzerinden yapılan sığınma başvurularını kabul etmeyeceği bildirildi.

07 Haziran 2021, Pazartesi 22:02 Son Güncelleme:
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Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ile Göç ve İltica Bakanlığı tarafından yayımlanan ortak açıklamada, "Yunanistan mevzuatı, Türkiye'yi mülteciler için güvenli bir üçüncü ülke olarak tanımlıyor. Bu karar, Suriye, Afganistan, Pakistan, Bangladeş ve Somali'den gelen sığınmacıları kapsıyor." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası koruma başvurusunda bulunan belirli kategorilerdeki kişilerin yaşam koşulları ve insan haklarına ilişkin Türkiye'deki mevcut durum hakkında tüm güncel bilgiler dikkate alınarak bu kararın oluşturulduğu belirtilen açıklamada, Türkiye'nin bu ülkelerden gelen sığınmacıların uluslararası koruma başvurularının değerlendirilmesine ilişkin tüm koşulları sağladığı dile getirildi.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, artık bu ülkelerden gelenlerin Türkiye üzerinden yaptıkları sığınma başvurularını kabul etmeyeceklerinin altını çizerek, "Türkiye'nin güvenli üçüncü ülke olarak nitelendirilmesi, yasa dışı mülteci akışlarıyla mücadele ve insan kaçakçılığının önüne geçmek adına önemli bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan, sık sık Ege'de sığınmacıları yasa dışı şekilde Türkiye'ye "geri itme" vakalarıyla gündeme geliyor. Uluslararası basın ve insani yardım kuruluşlarının bu yöndeki çok sayıda rapor ve haberine rağmen Atina yönetimi bu suçlamaları kabul etmiyor.

AA

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