Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, 'Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 6'sının FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi' denildi.
08 Aralık 2021, Çarşamba 09:48 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, 'Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 6'sının FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi' denildi.
DHA
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