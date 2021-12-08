Türkiye Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı

Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı

Türkiye

Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, 'Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 6'sının FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi' denildi.

08 Aralık 2021, Çarşamba 09:48 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, 'Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 6'sının FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi' denildi.

DHA

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