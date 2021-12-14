Yunanistan’a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne’nin İpsala ilçesinde Yunanistan'a kaçarken güvenlik güçlerince yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi 3 kişiden 2'si tutuklandı.
14 Aralık 2021, Salı 16:47 Son Güncelleme:
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İpsala’da güvenlik güçlerince 1'inci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmak isteyen FETÖ/PDY şüphelileri R.V., V.K. ve İ.T. yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden R.V. ve İ.T. tutuklandı, V.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.