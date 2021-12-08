Yunanistan’a kaçmak isterken yakalanan 2 PKK şüphelisi tutuklandı
Edirne’de birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan ve gözaltına alınan 2 PKK şüphelisi tutuklandı.
08 Aralık 2021, Çarşamba 17:59 Son Güncelleme:
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Edirne’de, yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmak isterken güvenlik güçlerince birinci derece askeri yasak bölgede yakalanarak, gözaltına alınan 2 PKK şüphelisi, tutuklandı.
Elçili köyü yakınlarındaki 1’inci derece askeri yasak bölgede operasyon yapan güvenlik güçleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelileri S.H. ve F.G.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.