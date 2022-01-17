Türkiye Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü yakalandı

Türkiye

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 4 FETÖ şüphelisi yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

17 Ocak 2022, Pazartesi 14:42 Son Güncelleme:
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Sınırda Görevli Hudut kartalları Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları devriye kontrolünde yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan M.T, Z.Y, Y.T. ve L.T.'yi yakaladı.

Kimlik kontrolünde 4 şüphelinin FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edildi. Zanlılar gözaltına alındı.

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