Yunanistan'a kaçmaya çalışan iki FETÖ mensubu yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan iki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubunun hudut birliklerince yakalandığını bildirdi.
19 Mayıs 2021, Çarşamba 17:18 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs, Edirne'nin İpsala ilçesindeki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edilen şahısların FETÖ terör örgütü mensubu oldukları belirlendi." ifadelerine yer verildi.
AA