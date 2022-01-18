Önceki gün Yunan “Alpha” radyo kanalına konuşan Dışişleri Bakanlığı Yüksek Bilim Konseyi eski başkanı Dr. Hristos Rozakis’in, Yunan hükümetinin, Türkiye ile yürütülen istikşafi görüşmeler kapsamında karasularına yönelik 12 mil talebinden vazgeçtiğini ve 10 deniz miline çıkarılması önerisini sunduğunu iddia etti. Atina’nın Türkiye ile diyaloğu canlandırmak için elinden geleni yaptığını da vurgulayan Rozakis’in açıklamaları, Yunan kamuoyuna bomba gibi düştü.

"ÖNCEKİ POZİSYONLARINA GERİ DÖNMELİYİZ"

Birkaç gün önce de “ERT” radyosuna konuşan ve Atina’nın, resmi pozisyonuna rağmen Ankara ile karasuları meselesini tartışabileceğini ifade eden Rozakis’in, kıyı bölgesi ve karasuları meselelerinin diyalog konusu olduğunu belirttiği açıklamalarında, “Türkiye’nin, ana kara için 12 mil, adalar için de 6 mili kabul ettiği önceki pozisyonlarına geri dönmeliyiz” ifadeleri de tartışma konusu oldu.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı kaynakları, apar topar ülke basınına açıklamalarda bulunarak, Rozakis’in ifadelerinin kişisel fikirleri olduğuna dikkat çekti. Yunan basınında diplomatik kaynaklara dayandırılan haberlerde “Yunanistan’ın temel duruşu, Uluslararası Hukuk ve özellikle Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin (UNCLOS) öngördüğü gibi, ülkenin karasularını 12 mile genişletme hakkının geçmişte olduğu gibi bugün de vazgeçilmez olduğudur" ifadelerine yer verildi. Ancak bakanlıktan resmi bir açıklama gelmedi.

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Öte yandan muhalefetteki KINAL partisinin “gölge” dışişleri bakanı Andreas Loverdos, söz konusu iddialarla ilgili Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’na resmi bir açıklama yapma çağrısında bulundu. Loverdos, Yunan diplomatik kaynaklarından yapılan yorumların utanç verici olduğunu ve somut bir yanıt verilene kadar, “Rozakis’in söylediklerini teyit edeceğini” belirterek sert tepki gösterdi. Prof. Dr. Hristos Rozakis, 2020 yılında katıldığı bir televizyon programında Meis adasının Türkiye’ye daha yakın ve ada karşısındaki Türk kıyılarının daha uzun olduğunu söylemesi de tepki çekmiş, ardından Dışişleri Bakanlığı’ndaki görevinden uzaklaştırılmıştı.