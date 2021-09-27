Ege Denizi açıklarında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.17'de Ege Denizi açıklarında 5,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin merkez üssünün, 9,62 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

EMSC DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 6 OLARAK DUYURDU

Reuters'ın Avrupa - Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne (EMSC) dayandırarak verdiği son dakika bilgisine göre ise Yunanistan'ın Girit adasında 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFP'nin yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre depremde 1 kişi hayatını kaybetti.

PEŞ PEŞE ARTÇI DEPREMLER

Aynı bölgede, saat 09:27'de 3,7, saat 09:37'de 4,6, saat 09:51'de 3,0 ve saat 10:07'de 3,2 büyüklüğünde artçı sarsıntılar yaşandı.

GİRİT İÇİN NORMAL BİR DEPREM

Prof. Dr. Şükrü Ersoy meydana gelen deprem ile ilgili CNNTurk yayınında şu açıklamalarda bulundu ve "Bu beklendik depremlerden bir tanesi. Orta büyüklükte yani 6.5 büyüklüğündeki depremin şu özelliği var. Artık hasar derecesinin başladığı bir büyüklük. 6.5 kritik büyüklük. Eski yapı stoğu üzerinde yıkımlar yapmış olabilir. Girit bölgesi için normal bir deprem." dedi.

TÜRKİYE’YE YAKIN EN TEHLİKELİ YER

Ersoy sözlerine şöyle devam etti;

"Bu bölgede çok yıkıcı büyük depremleri, 8'in üzerinde 9'a varan depremleri görebiliyoruz. Bu büyüklükteki depremler Türkiye'de olmaz, sadece burada olur. Afrika kıtası ve Rodos ve Girit'in altına doğru dalıyor. Rodos'un önünde 4 bin 500 metrelik bir çukur var. Tesadüf değil. İki kıtanın birbirine yaklaştığı bir yer. Bu bölge o kadar tehlikeli ki. Bize yakın en tehlikeli yer.

Japonya'daki Şili'deki büyük depremlerin olabileceği mekanizma burada var. Buranın kapasitesi 6.5 değil çok çok üstünde. 6.5 da artık yapı stoğunda zarar verecek boyutta. İnsanlar sokaklarda. Kırsal kesime geçildiğinde bazı hasarlar olabilir. Artçı depremlere dikkat etmek gerekiyor. Bu tür depremlerden sonra en az bir saat dışarda olmakta fayda var.

DAHA BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUZ

Datça'nın açıklarında Yunanistan karasularında bir süredir deprem oluyor. Daha büyük deprem beklentisi içinde değiliz. Fakat Girit ve Rodos'un güneyine doğru olan Akdeniz'e doğru olan kesimlerindeki depremler bizi etkiler. Girit'te verdiği hasar kadar bize zarar vermeyebilir ama bizim deprem ve tsunami açısından en tehlikeli yerimiz Muğla ile Antalya Körfezi arasındaki kısım."