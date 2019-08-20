Yunanistan’da helikopter düştü: 1 ölü, 2 kayıp

Yunanistan’ın Poros adasına yakın bir noktada, içerisinde biri pilot, 3 kişinin bulunduğu helikopter düştü. Pilotun cansız bedeninin bulunduğu belirtilirken; diğer 2 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, helikopterin elektrik tellerine çarptıktan sonra düştüğünü, bu sebeple adada elektrik kesintisinin yaşandığını duyurdu.

DHA