Yunanistan, 66 yaşındaki bir adamın corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yunanistan sağlık bakanlığından yapılan açıklamada, ölen kişinin farklı sağlık sorunları daha olduğu belirtildi.

Hayatını kaybeden yaşlı adamın ziyaret için gittiği Mısır ve İsrail'den Şubat ayında döndüğü öğrenildi.

Tüm okullarda eğitime ara verildi

Yunanistan'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ülkedeki tüm okullarda eğitime 14 gün süreyle ara verileceği bildirilmişti.

Yunanistan'da şu ana kadar 99 koronavirüs vakası tespit edildi.











