Dünya Yunanistan’da okullar 14 gün süreyle tatil edildi

Yunanistan’da okullar 14 gün süreyle tatil edildi

Dünya

Yunanistan’da okullar 14 gün süreyle tatil edildi

Koronavirüsün görüldüğü Yunanistan'da olağanüstü tedbirler alınmaya başlandı. Sağlık Bakanı, ülkedeki bütün okulların 14 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

10 Mart 2020, Salı 22:18 Son Güncelleme:
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Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkedeki tüm okullarda eğitime 14 gün süreyle ara verileceği bildirildi. Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının ülkede yayılmasına karşı eğitim kurumlarına yolladığı talimatları paylaştı. Ülke genelindeki okulların tüm kademelerinin yarından itibaren 14 gün süreyle kapatılacağını belirten Kikilias, çalışan veliler ile durumdan etkilenen işletme ve eğitim personeline gerekli desteği sağlayacaklarını kaydetti.

Kikilias, açıklamasında, "Tüm vatandaşlarımızın sorumluluk gösterme zamanıdır." ifadesini kullandı.

Kovid-19 salgınında vaka sayısının 89 olduğu Yunanistan'da bazı okullarda eğitime daha önce ara verilmişti.  



AA

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