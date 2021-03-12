Dünya Yunanistan'da şiddetli deprem

Yunanistan'da şiddetli deprem

Dünya

Yunanistan'da şiddetli deprem

Yunanistan'ın Larisa kenti yakınlarında saat 15.57'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

12 Mart 2021, Cuma 16:34 Son Güncelleme:
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AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre; Yunanistan'da 5.2 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.

Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika bilgisine göre ise; Yunanistan'da merkez üssü Larisa olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 15.57'de gerçekleşirken, sarsıntının derinliği 8.5 kilometre olarak ölçüldü. 

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