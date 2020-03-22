Dünya Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Dünya

Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Yunanistan’da, yeni tip corona virüs salgını nedeniyle yarın saat 06.00’dan itibaren sokağa çıkma yasağı getirildi.

22 Mart 2020, Pazar 22:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, halka sesleniş konuşmasında, iş ya da başka nedenlerden zorunlu olarak evden çıkma durumunda olan kişilerin önceden gideceği yeri bildiren bir form doldurarak yetkililerden izin alması ve nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurması gerektiğini açıkladı. Yasağa uymayanlara para cezası uygulanacağını belirten Miçotakis, komşu ülke İtalya’da yaşananların Yunanistan’da yaşanmaması için bu önlemleri almak zorunda kaldığını söyledi.

Miçotakis, az sayıda sorumsuz kişinin halkın sağlığını tehlikeye sokmasına izin vermeyeceğini ifade ederek, “Kimin yaşayacağı ve kimin öleceğini seçme noktasına gelmemeliyiz” dedi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle corona virüsten ölen kişi sayısının 15 olduğunu, vaka sayısının ise 94 artarak 624’e çıktığını açıkladı.



AA

İlgili Haberler
Yunanistan’da okullar 14 gün süreyle tatil edildi


Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
Halimiz itten beter keyfimiz paşada yok!
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
Doktorlarımız...
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Merkel corona virüs nedeniyle kendisini karantinaya aldı