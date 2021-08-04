Yunanistan'da, başta Atina yakınlarındaki Varipombi bölgesinde olmak üzere, ülkenin birçok yerinde orman ve kırsal alanda çıkan çok sayıda yangınla mücadele sürüyor. Yunan İtfaiye Teşkilatı yetkilileri, Varipombi'de dün öğleden sonra çıkan ve kısa sürede geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini, kontrol altına alınan bazı yerlerde yeniden alevlenmeler yaşandığını aktardı. Bölgede ilk belirlemelere göre, on binlerce dönümlük ormanlık arazi, çok sayıda ev ve aracın kül olduğu bildirildi.

Yangına 520 itfaiye personeli, 17 askeri piyade ekibi, 150 araç, 9 helikopter ve 5 uçakla müdahale edildiği kaydedildi. Başbakan Kiryakos Miçotakis, Varipombi'de zor bir yangınla mücadele edildiğini belirterek, itfaiye ekiplerinin önemli bir iş çıkardığını söyledi.

Yangın bölgesine giderek incelemelerde bulunan Miçotakis, burada yaptığı açıklamada, yangın riskini artıran sıcak hava dalgasının ileriki günlerde devam edeceğini belirterek, devlet mekanizması ve vatandaşlara tedbiri elden bırakmamaları çağrısında bulundu.

ATİNA'DA HAVA KİRLİLİĞİ OLUŞTU

Varipombi bölgesinde gece boyunca devam eden orman yangını nedeniyle oluşan dumanın Atina semalarına kadar ulaşması üzerine, özellikle kuzey bölgelerde yaşayan vatandaşlara mecbur olmadıkça sokağa çıkmama uyarısı yapıldı.

Atina Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, başkent Atina'nın yer aldığı Attika bölgesinin birçok yerinde yoğun duman sebebiyle tehlikeli derecede hava kirliliği oluştuğu belirtilerek, vatandaşlara evlerinin kapı ve pencerelerini kapatmaları, mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları çağrısında bulunuldu.

Dışarı çıkmak zorunda olanların ise N95 tipi özel maske kullanmaları istenildi.

Yunan basınındaki haberlerde, yangın nedeniyle Atina-Selanik otoyolunun kapandığı, Atina'dan Selanik ve Eğriboz Yarımadası'na tren seferlerinin de durdurulduğu belirtildi. Yangında yüksek enerji nakil hatlarında meydana gelen hasar ve sıcak havanın etkisiyle artan elektrik talebi sebebiyle Atina'nın bazı semtlerinde elektrik kesintileri olduğu kaydedildi. Çevre Bakanı Kostas Skrekas, Yunan televizyonlarına yaptığı açıklamada, son günlerde artan yoğun elektrik talebinin, Türkiye ve Bulgaristan'dan ihraç edilen elektrikle karşılandığını aktardı.

Skrekas, yangında enerji hatlarında oluşan hasarın düzeltilmesi için çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, vatandaşlara elektrikli mutfak aletleri ve klima kullanımında ölçülü davranılması çağrısında bulundu.

Öte yandan, Eğriboz Yarımadası'nda Elemnion Belediyesine bağlı Limni köyü yakınlarında dün öğleden sonra çıkan ve gece boyunca devam eden orman yangınında, en az 20 bin dönümlük ormanlık arazi ve 150 evin yandığı bildirildi.

Orta Yunanistan Eyalet Başkanı Fanis Spanos, itfaiye ekiplerinin çabalarına rağmen yangının büyüdüğünü ve kontrolden çıktığını vurgulayarak, Elimnion Belediyesinde acil durum ilan edilmesi çağrısında bulundu. Ülkenin kuzey kesiminde yer alan Kozani, Grevena ile Rodos Adası, İstanköy Adası ve Mora Yarımadası'ndaki Messinia bölgesindeki yangınlara da havadan ve karadan yapılan müdahalelerin devam ettiği aktarıldı.

AA