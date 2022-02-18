237 yolcu ve 51 mürettebatla Akdeniz'de seyreden İtalyan bayraklı yolcu gemisinde çıkan yangın korkuttu. Geminin kaptanı yolculardan tekneyi terk etmelerini istedi. Gemide çıkan yangın sonrası Akdeniz'de kısa sürede zamana karşı yarış başladı. Yunanistan'ın Igoumenitsa kentinden İtalya'ya gitmekte olan Euroferry Olympia'ya yardım etmek için üç römorkör ve üç devriye botunun gönderildiği açıklandı. Yunan sahil güvenlik basın ofisinden bir yetkili AFP'ye verdiği demeçte, olayın Yunanistan ile Arnavutluk arasında, Korfu'nun kuzey kıyısı açıklarında sabah 1:30 GMT'de (TSİ 4:30) meydana geldiği belirtildi.





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İtalya'ya gitmek üzere Yunanistan'ın Igoumenitsa kentinden ayrılan ve Korfu Adası yakınlarında alevlere teslim olan feribotta arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yunanistan Denizcilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, feribottaki 278 kişinin kimliğinin tespit edildiği, kayıplardan 1'inin Türk olduğu bildirildi. Bölgede 1 helikopterin mahsur kalanları hava yoluyla tahliye edebilmek için hazırda bekletildiği aktarıldı. Grimaldi Lines şirketi tarafından yapılan açıklamada ise gemideki 14 kişinin kayıp durumda olduğu, 6'sının kimliğinin belirlendiği, 8'inin ise henüz belirlenemediği kaydedildi.

Feribottan tahliye edilenler Korfu'ya götürülürken, yerel sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre solunum sorunları olan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Kurtarma operasyonuna en az 3 Yunan sahil güvenlik gemisi, İtalyan devriye botu Monte Sperone katılıyor.

Yangının nedeni henüz bilinmezken, feribotun kalkıştan yaklaşık 9 saat sonra Brindisi limanına ulaşması planlanıyordu.

'ARAMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Syrena Gemisinin Kaptanı Cevdet Bilen, 'Feribotta Türk şoförlerin olduğunu söylüyorlar, birçoğu kurtarıldı diye biliyorum. 288 personelden 242 personeli tahliye ettiklerini söylemişlerdi. Kalanları aramaya devam ediyoruz. Yangın söndürülmüştü ama için için yanmaya devam edebilir. Aradığımız insanların gemide mi olduğunu denizde mi olduğunu bilemiyoruz, aramaya devam ediyoruz' dedi.

'DENİZ ÜZERİNDE BELİRTİ ARIYORUZ'

CNN TÜRK yayına katılan Bilen şu ifadeleri kullandı;

'Yangın çıkış nedenini hiç bilemiyoruz, gemi kaptanının daha sonra söyleyebileceği bir şey. Savaş gemileri bazen 2 personeli aldım gibi şeyler söylüyorlar ama tam net bir sayı yok. Bizim gördüğümüz şu ana kadar bir şey yok. Türk yolcular bizim bildiğimiz Korfu Adası'nda. 22 Türk şoför Yunanistan'ın Korfu Adası'nda olduklarını bildirdiler. Türk şoförlerin hepsinin kurtarıldığını söylediler. Biz bölgeye geldiğimizden beri deniz üzerinde belirti arıyoruz.'

'Yardımlarına 3 Yunan yelkenli geliyor' diyen Bilen, 'İtalyan savaş gemisi geliyor. Bir geminin yandığını, kurtarma operasyonuna katılmamız gerektiğini söylediler, biz de hemen çalışmalara başladık' dedi.

'HER ŞEYİMİZ YANDI'

Gemideki Türk şoförlerden Hayrullah Çetin, 'Yunanistan'dan bindik, İtalya'ya gitmek için. En son gemiye ben bindim. 02'ye 10 vardı. Saat 04'e 10 kala anons ettiler, gemiyi boşaltın diye. Bizi toplanma alanına topladılar. Deniz polisi ulaştı, iki filikaya aldılar, Korfu limanına getirdiler. Biz şu anda limandayız' dedi.

Çetin sözlerine şöyle devam etti;

Ne olacak, ne edecek, Türkiye'ye nasıl ulaşacağız bilgi veren yok. Evraklar, pasaportlarımız yandı. Belki gemi şimdi batmıştır. Gemi fulldü. Binek araç çok azdı, genelde TIR'dı. En son gemiye ben bindim. Gemi 4 kat.

BİR KİŞİ YARALANDI

Yangında gemideki yolcular da dahil 288 kişi içerisinden yalnızca bir mürettebat görevlisinin yaralandığı açıklandı. AFP yaralı mürettebatın 42 yaşında olduğu bilgisini geçerken, tahliye anı görüntülenen adamın güçlükle ve itfaiyecilerin yardımıyla yürüdüğünü görüldü.





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