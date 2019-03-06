Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Edirne İpsala Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a çıkacak TIR sürücüleri uyarıldı.

Açıklamada, "Yunanistan Kipi Gümrük İdaresi'nden alınan bilgiye göre, 11- 12 Mart 2019 günleri meyve sebze gibi bitkisel ürünler taşıyıp zirai karantinaya tabi araçlar, 12- 13 Mart 2019 günleri de veterinerlik kontrolüne tabi hayvansal ürün taşıyan TIR araçlarının Yunanistan'a girişine müsaade edilmeyecektir" denildi.

DHA