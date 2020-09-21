NATO üyesi iki ülke Akdeniz'de enerji kaynaklarının bulunduğu bölge üzerinde gerginlik yaşıyordu.

Geçen ay Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisini bölgeye göndermesiyle iki ülke arasında tansiyon yeniden yükselmişti. Geminin rutin bakım için limana dönmesi de Yunanistan tarafından pozitif bir adım olarak değerlendirilmişti.

Yunanistan hükümet sözcüsü Stelios Petsas gazetecilere yaptığı açıklamada "İstikşafi görüşmeleri devam ettirmeye yakınız ancak ne kadar yakın olduğumuz iki ülkenin de tutumuna bağlı. Şu anda durum iyi gözüküyor" dedi.

İki ülke arasında daha önceki görüşmeler 2016 yılında anlaşmazlıkla sonuçlanmıştı.

Yunan medyasında istikşafi görüşmelerin bu hafta içerisinde başlayabileceğine ilişkin haberler yer aldı.



