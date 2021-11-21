Yunanistan, Ege Denizi'nde silah doğrulttukları ve sopayla vurdukları düzensiz göçmenleri insanlık dışı uygulamalarla Türk kara sularına itmeye devam ediyor. Yunan unsurlarının göçmenlere acımasız müdahalesi görüntülendi.





Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), farklı dönemlerde kaydettiği görüntülerde, Yunanistan'ın aralarında kadın ve çocukların da olduğu kaçak göçmenlere yönelik acımasız müdahalesi görülüyor. Kamera kayıtlarıyla da birçok kez kanıtlanan insanlık dışı uygulamada Yunanistan Sahil Güvenlik güçleri kaçak göçmenlerin bulunduğu botları, Türk kara sularına çekerek getiriyor. Tehlikeli manevralarla botun ilerlemesine engel olup, batırmaya çalışan Yunan güçleri, göçmenlere sopa ile vuruyor ve silah doğrultuyor.

Görüntülerde ayrıca Yunan unsurlarının havaya ve botun çevresine ateş açtıkları anlar da yer alıyor. Türkiye'nin yardım ettiği göçmenler arasında Yunan personeli tarafından darbedilen kişiler de bulunuyor.

“DÜNYA, BU AHLAKSIZ ZALİMLİĞE 'DUR' DEMELİ”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan güvenlik güçlerinin Ege'de kaçak göçmenlere yönelik müdahalesi için, "Dünya, bu ahlaksız zalimliğe 'dur' demelidir. Yunan güçleri savunmasız insanları öldürmeye teşebbüs ediyor" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından, Yunanistan güvenlik güçlerinin Ege'de kaçak göçmenlere yönelik müdahalesini içeren görüntüleri paylaştı. Çelik, "Ahlaksızlık ve zalimlik" diyerek, Yunanistan güçlerinin göçmen botuna müdahale ettiğini, şişlediğini ve savunmasız insanları ölüme sürüklediğini söyledi. Çelik, "Bütün bunlar NATO unsurunun gözünün önünde gerçekleşiyor. Avrupa Birliği (AB) seyrediyor. Türk Sahil Güvenliği olmasa ölecek bu insanlar. Dünya, bu ahlaksız zalimliğe 'dur' demelidir. Yunan güçleri savunmasız insanları öldürmeye teşebbüs ediyor. İnsanları kelepçeleyip ölüme terk ediyor. Cumhurbaşkanımız defalarca bu kayıtları AB yetkililerine iletti. Haberimiz yok diyorlar. Halbuki bunlar televizyonlarda yayınlanıyor" ifadelerini kullandı.

YAKALANAN KAÇAK GÖÇMEN: YİNE DENEYECEĞİZ

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında balıkçı teknesinde yakalanan 195 kaçak göçmen, PCR testleri yapıldıktan sonra Kırklareli Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Göçmenlerden Afganistan uyruklu Murat Ahmadi (21) "Yine deneyeceğiz. İtalya'ya ulaşmamız için başka bir sefere umudumuz kaldı" dedi.

Marmara Denizi'nin Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, önceki gün şüphelendikleri balıkçı teknesini durdurdu. Yapılan kontrolde Yunanistan'a gitmeye çalışan farklı uyruklardan 195 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler tekneyle birlikte Şarköy Limanı'na getirildi. Aç ve susuz olduklarını söyleyen göçmenlerin yiyecek ve su ihtiyaçları karşılandı. Limandaki işlemlerin ardından göçmenler, geceyi geçirmeleri için Şarköy'de öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Kaçakların içinde yakalandığı 'Kibar Kaptan' adlı teknenin ise İstanbul'dan çalındığı ortaya çıktı.

TEKNEYİ KULLANAN LÜBNAN UYRUKLU

İnsan kaçakçılarının göçmenlerden Lübnan uyruklu Selim Mahlüt'e (59) tekneyi kullanmayı öğretip, izleyecekleri rotayı da verdikten sonra kaçtıkları tespit edildi. İfadelerine başvurulan göçmenler, daha iyi bir yaşam için önce Yunanistan'a, ardından da İtalya'ya gitmek istediklerini belirterek insan kaçakçılarına kişi başına 6 bin dolar para ödediklerini söyledi. Tekneyi kullanan Selim Mahlüt ile ilgili soruşturma ise sürüyor.

'8 BİN EURO ALIYORLAR'

Kaçak göçmenler arasında bulunan Afganistan uyruklu Murat Ahmadi, 7 yıldır İstanbul'da olduğunu ve ekonomik zorluk çektiğini söyledi. Ahmadi, "Yaşam şartlarımı iyileştirmek için İtalya'ya gitmek umuduyla yola çıktım. Çarşamba günü Esenyurt'ta bir evde toplandık. Bizi kapalı bir kasalı araçla yakalandığımız tekneye bindirdiler. Kişi başı 8 bin euro alıyorlar. Daha önce de Meriç Nehri üzerinden kendi imkanlarımızla Yunanistan'a geçtik. Başarılı olamadık, yakalandık. Yunan askerleri ve polisi bizleri çok dövdü, sınır dışı edildik. Bir gün, bir gece tekneyle denizde kaldık. Bu sefer Türkiye'de yakalandık. Hiç kötü muamele görmedik. Yine deneyeceğiz. İtalya'ya ulaşmamız için başka bir sefere umudumuz kaldı" dedi.

DHA