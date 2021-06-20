Dünya Yunanistan'dan Ege'de provokatif uçuş!

Yunanistan'dan Ege'de provokatif uçuş!

Dünya

Yunanistan'dan Ege'de provokatif uçuş!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Brüksel’deki NATO Zirvesi sırasında Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüşmesinden sonra Türk-Yunan ilişkilerinde ılımlı bir ortam tesis edilmeye çalışılırken, Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros önceki gün Ege semalarında şov yaptı.

20 Haziran 2021, Pazar 09:30 Son Güncelleme:
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Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Larisa Hava Üssü’nde bir F-16 savaş uçağına binerek, 1923 Lozan Antlaşması gereğince silahtan arındırılmış olması gereken bazı Ege adaları üzerinde uçtu.

Floros, Yunan pilot Nikolaos Sialmas’ın, Ege’de 18 Haziran 1992’de bir Türk F-16’sı ile giriştiği ‘it dalaşı’nda kullandığı Mirage 2000 tipi savaş uçağının, Bozbaba adası açıklarında denize çakılması sonucu hayatını kaybetmesinin 29’uncu yılı dolayısıyla, Limni, Bozbaba ve Sakız adaları üzerinde uçuş gerçekleştirdi. Floros, uçuşunu sosyal medya hesabından da paylaştı. (Hürriyet)

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