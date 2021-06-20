Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Larisa Hava Üssü’nde bir F-16 savaş uçağına binerek, 1923 Lozan Antlaşması gereğince silahtan arındırılmış olması gereken bazı Ege adaları üzerinde uçtu.

Floros, Yunan pilot Nikolaos Sialmas’ın, Ege’de 18 Haziran 1992’de bir Türk F-16’sı ile giriştiği ‘it dalaşı’nda kullandığı Mirage 2000 tipi savaş uçağının, Bozbaba adası açıklarında denize çakılması sonucu hayatını kaybetmesinin 29’uncu yılı dolayısıyla, Limni, Bozbaba ve Sakız adaları üzerinde uçuş gerçekleştirdi. Floros, uçuşunu sosyal medya hesabından da paylaştı. (Hürriyet)