Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Fırat Kalkanı Bölgesine Rusya tarafından yapıldığı iddia edilen balistik füzeli saldırılara tepki geldi. Güvenlik kaynakları, "Rejim bölgelerinden atılan füzelerle yapılan bir saldırı söz konusu. Akaryakıt pazarı diye nitelendirilen sivillerin ticaret yaptığı yerler. Oranın hedef alınması endişe verici. Asıl hedefin Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından oluşturulan huzur ve istikrar ortamının bozulmasına yönelik olduğu açıktır" dedi. Türk Güvenlik kaynakları, Mısır'la bir deniz yetki anlaşması noktasında askeri temasların olup olmadığı sorusu üzerine, "Mısır’da askeri ataşemiz var. O anlamda ilişkiler devam ediyor" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında, terörle mücadeleden, Mavi Vatan'a, Mısır'ın ihale adımından Yunanistan'la olan görüşmelere kadar geniş kapsamlı bir bilgilendirme yapıldı. Binbaşı Pınar Kara tarafından yapılan bilgilendirmede şu ayrıntılar ön plana çıktı:

143 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

* Terörle Mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam etmektedir. 2021 yılı Ocak ayından itibaren 21’i büyük, 62’si orta çaplı olmak üzere toplam 83 operasyon icra edilerek 143 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

* 10 Şubat 2021 tarihinde PKK'nın kendisini çok emniyette hissettiği Irak kuzeyi Gara’da, 75 kilometreye 25 kilometrelik bir alanda, icra ettiğimiz Pençe Kartal-2 Harekâtı ile bölgeye yerleşen, yeniden yapılanmaya çalışan ve hudutlarımıza, güvenlik güçlerimize ve halkımıza saldırı hazırlığında bulunan PKK terör örgütüne büyük bir darbe vurulmuştur. Harekât boyunca 4’ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 51 terörist ölü, 2 terörist ise sağ olarak ele geçirilmiştir. İstihbarat kaynakları tarafından etkisiz hale getirilen terörist sayısının çok daha fazla olduğu yönünde değerlendirmeler yapılmaktadır.

Terör örgütünün iç değerlendirmelerine yönelik alınan istihbarat ile PKK elebaşları tarafından Gara Bölgesi’nin güvenli alan sayıldığı, bölgeye sadece hava unsurları ile sınırlı kalan bir operasyon icra edilebileceğini düşündükleri ancak, Pençe-Kartal 2 Harekâtı sonrasında bu düşüncelerin yerini panik ve derin endişenin aldığı ve kendilerince ilave tedbirler almaya çalıştıkları bilgisi edinilmiştir. (Milliyet)