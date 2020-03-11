Siyaset Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Siyaset

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Yunan Büyükelçi Diamessis'ten Türk kara suları ihlallerine ve gazetecilerin gözaltına alınmasına son verilmesi istendi.

11 Mart 2020, Çarşamba 22:19 Son Güncelleme:
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Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Büyükelçi Diamessis'ten, Yunanistan'ın, Türk karasuları ihlallerine son vermesi, kara sınırındaki birimlerini uyarması ve Rodos ile Midilli'de sığınmacıların insani durumlarına dair habercilik faaliyetlerinde bulunan gazetecilerin gözaltına alınmasına son vermesi istendi.

AA

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