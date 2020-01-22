Yunanistan'ın ilk kadın Cumhurbaşkanı oldu
Yunanistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Ekaterini Sakelaropulu oldu.
Yunanistan'da parlamentoda 261 oy alan Ekaterini Sakelaropulu, ülkenin ilk kadın Cumhurbaşkanı oldu.
Seçimdeki tek aday Sakelaropulu'yu Yeni Demokrasi, Syriza ve Kinal partileri destekledi.
Yunanistan'da 15 Ocak'ta Başbakan Kiriakos Miçotakis tarafından cumhurbaşkanlığına aday gösterilen Sakelaropulu, 2018'den bu yana Danıştay Başkanlığı görevini yürütüyordu.
64 yaşındaki Sakelaropulu sivil özgürlükler, çevre, azınlık ve mülteci sorunları gibi konulardaki hassasiyetiyle tanınıyor.
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