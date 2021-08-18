Türkiye Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenler Ayvalık açıklarında kurtarıldı

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenler Ayvalık açıklarında kurtarıldı

Türkiye

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenler Ayvalık açıklarında kurtarıldı

Ölüme terk edilen 20 kaçak göçmen, Balıkesir'in Güneş Adası açıklarında, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

18 Ağustos 2021, Çarşamba 17:39 Son Güncelleme:
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Balıkesir'in Güneş Adası açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği ekiplerince, ölüme terk edilen 20 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleyi sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Güneş Adası açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, aralarında çocukların da olduğu 20 kaçak göçmeni kurtardı. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına bırakılıp ölüme terk edilen göçmenler, Ayvalık'taki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.


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