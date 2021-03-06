Türkiye Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenleri Türk Sahil Güvenliği kurtardı

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenleri Türk Sahil Güvenliği kurtardı

Türkiye

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenleri Türk Sahil Güvenliği kurtardı

Çanakkale Ayvacık açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin Türk karasularında ölüme terk ettiği 69 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

06 Mart 2021, Cumartesi 09:46 Son Güncelleme:
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Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi ile Sivrice Burnu açıklarında 2 ayrı grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik botlardaki 69 kaçak göçmeni kurtardı.

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına bırakılan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

DHA


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