Yunanistan'ın taciz iddiasına Türkiye'den yanıt
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türk savaş uçaklarınca Yunan helikopterlerinin taciz edilmesi iddiasına ilişkin açıklama yaptı.
04 Mayıs 2020, Pazartesi 14:54 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunan Milli Savunma Bakanı’nı taşıyan helikopterin Türk savaş uçaklarınca taciz edildiği iddiasına ilişkin açıklama yaptı.
Aksoy'un açıklamaları şöyle;
Savaş uçaklarımız Ege'de rutin faaliyetleri çerçevesinde teşhis görevi icra etmiş olup, Sayın Savunma Bakanı'nı taşıyan helikopterin tacizi söz konusu değildir. Rutin uçuşları dramatize ederek gerilimi tırmandırmaya çalışmanın bu ülkeye bir faydası yoktur. Bunun yerine bu meselelerin iki ülke Savunma Bakanlıkları arasında başlatılan güven arttırıcı önlemler süreci içinde ele alınması gerekir.