Türkiye Yunanistan'ın Türk kara sularına geri ittiği 4 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan'ın Türk kara sularına geri ittiği 4 düzensiz göçmen kurtarıldı

Türkiye

Yunanistan'ın Türk kara sularına geri ittiği 4 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına can salı içerisinde geri itilen ve kendi imkanlarıyla adaya çıkan 4 düzensiz göçmen kurtarıldı.

06 Ekim 2021, Çarşamba 15:54 Son Güncelleme:
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İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına can salı içerisinde geri itilen ve kendi imkanlarıyla adaya çıkan 4 düzensiz göçmen kurtarıldı. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kara Ada üzerinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına can salı içerisinde geri itilen ve kendi imkanlarıyla adaya çıkan 4 düzensiz göçmene ulaştı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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