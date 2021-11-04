Türkiye Yunanistan'ın Türk kara sularına ittiği 30 göçmen kurtarıldı

Yunanistan'ın Türk kara sularına ittiği 30 göçmen kurtarıldı

Türkiye

Yunanistan'ın Türk kara sularına ittiği 30 göçmen kurtarıldı

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 30 göçmen, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

04 Kasım 2021, Perşembe 15:18 Son Güncelleme:
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 30 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 30 göçmeni kurtararak, karaya çıkardı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı geri gönderme merkezine gönderildi.


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