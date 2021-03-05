Magazin Yunanistan’la ikinci ‘Ege’ krizi! 'Dudaklarında Isıt Beni' izinsiz kullanıldı

Yunanistan’la ikinci ‘Ege’ krizi! 'Dudaklarında Isıt Beni' izinsiz kullanıldı

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Yunanistan’la ikinci ‘Ege’ krizi! 'Dudaklarında Isıt Beni' izinsiz kullanıldı

Ege, “Yaz Aşkım” şarkısını intihal ederek yeni bir şarkı yazan Yorgo Theofanous’a Yunanistan’da ikinci kez dava açtı. Ege, Yunan bestecinin “Dudaklarında Isıt Beni” şarkısını da izinsiz kullandığını iddia etti.

05 Mart 2021, Cuma 14:18 Son Güncelleme:
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Ege’nin 90’lı yıllara damga vuran “Yaz Aşkım” şarkısının bir kısmını Yunanlı müzisyen Yorgo Theofanous intihal ederek “Ma De Ginetai” adıyla yeniden bestelemişti. Şarkı da Antonis Remos tarafından yorumlanmıştı. Ege’nin 2013 yılında Yunanistan’da besteciye açtığı dava nihayet sonuçlandı.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; mahkeme, şarkının büyük oranda Ege’ye ait olduğuna karar verirken, tazminata gerek görmedi. Gerekçeli karara göre, 5 yıllık zaman aşımı sebebiyle tazminat ortadan kalktı.

Ege, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Böyle çarpık karar olabilir mi? Bana ait olan şarkıdan intihal edilen ‘Ma De Ginetai’, bir içecek firmasının kampanya müziği olarak kullanıldı. Theofanous ve Remos’a yüz binlerce euro ödeme yapıldı yani telif hakkımın ihlaline devam edildi.” Ege, temyize başvuracaklarını söyledi ve ekledi: “Remos’a da kırgınım çünkü haksız tanıklık etti.

Ege, kendisine ait ‘Dudaklarında Isıt Beni’ şarkısının da Theofanous tarafından intihal edildiğini belirtti. Theofanous’un ‘Mia Kokkini Grammi’ adıyla ortaya çıkardığı bu şarkının da Natasha Theodoridou tarafından yorumlandığını dile getirdi. Ege’nin avukatı İlkser Akbulut ise “Mesam Teknik Kurulu’nun incelemesinin akabinde Yunanistan’da Theofanous aleyhine ikinci bir dava açıldı, bu davanın da kazanılacağını düşünüyorum” dedi.

Ege önceki gün İstinyePark’ta kitap alışverişi yaparken görüntülendi. Ünlü şarkıcı, “Çok severek okuduğum Amin Maalouf’un yeni kitabını satın aldım” dedi.


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