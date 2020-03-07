Yünlü kazak nasıl yıkanır? Yünlü giysileri temizleme yöntemleri
Hemen hemen bir çok kişi yünlü giysileri yıkarken herhangi bir problemle karşılaşma korkusu içerisinde kalıyor. Yünlü kıyafetleri yıkama konusunda bilgi edinmek istiyorsanız ve yünlü kazan nasıl yıkanır merak ediyorsanız "yünlü kazak nasıl yıkanır, yünlü giysileri temizleme yöntemleri" haberimize bir göz atın.
07 Mart 2020, Cumartesi 16:04 Son Güncelleme:
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Yük kazak yada yün kıyafet yıkama konusunda kararsızlık içerisindeyseniz ve yünlü giysileri yıkama yöntemlerini öğrenmek istiyorsanız "yünlü kazak nasıl yıkanır, yünlü giysileri temizleme yöntemleri" haberimize bir göz atın.
Yünlü kazak nasıl yıkanır? Yünlü giysileri temizleme yöntemleri
Yünlü giysiler direkt çamaşır makinesine atılıp yıkanırsa sürtünme yüzünden çekebilir ve küçülebilirler. Bu nedenle yün giysileri yıkamadan önce 10 dakika suyun içinde bekletirseniz yapıları bozulmayacaktır.
Yün kazakları yıkarken direkt kazağın üstüne deterjan dökmek yerine suyun içine döküp kazakları daha sonra suya koyun.
Yıkadığınız yünlü giysi renkli ise rengi sokmaması için deterjanın dışında bir kaşık tuz ekleyin. Bu sayede giysinin rengi solmayacaktır.