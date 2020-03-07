Yük kazak yada yün kıyafet yıkama konusunda kararsızlık içerisindeyseniz ve yünlü giysileri yıkama yöntemlerini öğrenmek istiyorsanız "yünlü kazak nasıl yıkanır, yünlü giysileri temizleme yöntemleri" haberimize bir göz atın.

Yünlü kazak nasıl yıkanır? Yünlü giysileri temizleme yöntemleri

Yünlü giysiler direkt çamaşır makinesine atılıp yıkanırsa sürtünme yüzünden çekebilir ve küçülebilirler. Bu nedenle yün giysileri yıkamadan önce 10 dakika suyun içinde bekletirseniz yapıları bozulmayacaktır.

Yün kazakları yıkarken direkt kazağın üstüne deterjan dökmek yerine suyun içine döküp kazakları daha sonra suya koyun.

Yıkadığınız yünlü giysi renkli ise rengi sokmaması için deterjanın dışında bir kaşık tuz ekleyin. Bu sayede giysinin rengi solmayacaktır.

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