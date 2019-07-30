Yunus Akgün kimdir? Yunus Akgün kaç yaşında ve mevkisi ne?

UEFA'nın hazırladığı listede, yeni sezonda yıldızı parlaması beklenen futbolcular arasında 3 Türk futbolcu yer alıyor. Bunlardan biri de Galatasaray'dan Yunus Akgün. Peki, Yunus Akgün kimdir? İşte detaylar…

YUNUS AKGÜN KİMDİR?

Galatasaray'da yükselen yıldızı Yunus Akgün İstanbul’da doğdu. Akgün, futbol hayatına 2011 yılında Galatasaray Gençlik Akademisine katılarak başladı. Altyapı kategorilerinde gösterdiği başarılı performansla 7 Temmuz 2017 tarihinde Galatasaray ile 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. Profesyonel olarak ilk maçına, 5 Ağustos 2018 tarihinde Akhisar Belediyespor'la oynanan Türkiye Süper Kupası finalinde çıktı. Süper Lig'de Galatasaray formasıyla ilk lig maçına 27 Ağustos 2018'de Alanyaspor'la oynanan ve 6-0 kazanılan maçta çıkan genç oyuncu aynı zamanda ligdeki ilk asistini de bu maçta yaptı. 2018-19 UEFA Şampiyonlar Ligi grupları 2. haftasında deplasmanda Porto ile karşılaşan Galatasaray'da 86'ncı dakikada oyuna dahil olan genç futbolcu Emre Belezoğlu'ndan sonra Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç Galatasaraylı futbolcu oldu.

Yunus Akgün, 2017 yılında Hırvatistan'da düzenlenen 2017 Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda Türkiye 17 yaş altı millî futbol takımı'nda mücadele etti. Futbolcu aynı sene Hindistan'da düzenlenen 2017 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda da forma giydi. Anderlecht, Yunus Akgün’e 3.5 milyon EURO teklif etmiş anlaşma sağlanamamıştı. Yunus Akgün Galatasaray ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



