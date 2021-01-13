Kültür & Sanat Yunus Emre Enstitüsü'nden 2021 Kültür Ajandası

Yunus Emre Enstitüsü'nden 2021 Kültür Ajandası

Kültür & Sanat

Yunus Emre Enstitüsü'nden 2021 Kültür Ajandası

Türk kültürel diplomasisinin önemli aktörlerinden biri olan Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye'yi, kültürel mirasını, Türk dilini, kültürünü ve sanatını tanıtmak, dünya toplumlarının Türkiye'yi daha yakından ve doğru bir şekilde tanınmasını sağlamak maksadıyla özel olarak hazırlanan ve ilki 2020 yılında basılan Türk Kültür Ajandası’nın ikincisi meraklılarıyla buluşuyor. Geleneksel Türk kültürünün önde gelen miraslarının yer aldığı ajandada “Türk Musikisi” ana konusu bölümler halinde her yönü ile ele alınıyor.

13 Ocak 2021, Çarşamba 12:46 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz yıl Türkçe-İngilizce olan ajandanın yayın diline Arapça, Fransızca ve Rusça da eklenerek dünyanın dört bir yanına dağıtımını ve doğru hedef kitleye ulaşması hedefleniyor.

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Yunus Emre’nin Vefatının 700. Yıl Dönümü” olması maksadıyla ajandanın hemen başında Yunus Emre ve eserlerinin tanıtımına yer veriliyor. Türk boylarının damgaları başta olmak üzere Türk halı, kilim ve mimari eserlerinde görülen geleneksel Türk motifleri sayfa altında anlamları ile birlikte veriliyor. Türkiye’de temsilcilikleri bulunan diğer ülkelerin millî günleri ülke ve bayrakları verilerek hatırlatılıyor. Hafta hafta Türkiye’de öne çıkan festival ve kutlamalar da yine sıralanıyor.


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