Geçtiğimiz yıl Türkçe-İngilizce olan ajandanın yayın diline Arapça, Fransızca ve Rusça da eklenerek dünyanın dört bir yanına dağıtımını ve doğru hedef kitleye ulaşması hedefleniyor.

“Yunus Emre’nin Vefatının 700. Yıl Dönümü” olması maksadıyla ajandanın hemen başında Yunus Emre ve eserlerinin tanıtımına yer veriliyor. Türk boylarının damgaları başta olmak üzere Türk halı, kilim ve mimari eserlerinde görülen geleneksel Türk motifleri sayfa altında anlamları ile birlikte veriliyor. Türkiye’de temsilcilikleri bulunan diğer ülkelerin millî günleri ülke ve bayrakları verilerek hatırlatılıyor. Hafta hafta Türkiye’de öne çıkan festival ve kutlamalar da yine sıralanıyor.





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