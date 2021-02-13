Yunus Emre Kelkitli: E-ticaret 2021’de de büyüyecek

Ünlü yazılımcı Yunus Emre Kelkitli “Pandeminin hayatımıza girmesiyle birlikte e-ticarete olan yoğun talep nedeniyle markalar e-ticarete daha fazla önem vermeye başladı. Sosyal ağların da e-ticarete olan katkısıyla birlikte 2021 yılında e-ticaretin büyümeye devam edeceğini düşünüyorum” dedi.

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan Yunus Emre Kelkitli, Türk yazılımcılardan oluşan ekibiyle Wofret e-ticaret yazılımını geliştirdi. Sosyal medyanın e-ticarete etkisini değerlendiren Kelkitli “e-ticareti sosyal medya ile entegre etmenin satışlara olan etkisi büyüktür. Sosyal medya platformları sayesinde tüketicilerin bir e-ticaret platformunda aramayacakları ürünleri keşfetmeleri sağlanır” açıklamalarında bulundu.

2011 yılından beri Londra’da yaşayan geliştirdikleri e-ticaret platformuyla büyük başarılara imza atan Kelkitli “Facebook tarafından yapılan 2020 Instagram Mağazaları lansmanında e-ticareti dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Instagram’la harmanlayarak, doğrudan Amazon’u hedeflediğini gördük. Korona virüs ile birlikte küresel pazara sosyal ağların etkisinin %31,4 olarak artacağı ön görülüyor. Tüketicilerin dijital alışkanlıklarının çoğalmasıyla hem e-ticaret yapanlar hem de geleneksel perakendeciler, hızla bu duruma uyum sağlıyor” dedi.

İşletmeler Dijitalleşmeye Uyum Sağlamalı

Yunus Emre Kelkitli “Dijital dünya hızlı bir değişim ve gelişim içerisine girmişken her işletmen dijitalleşme faaliyetlerini hızlandırması gerekiyor. E-ticaret yaparken pazaryerlerinden faydalansalar bile mutlaka kendi e-ticaret sitelerini kurmalılar. Dijitalde marka halinde gelmek, emek gerektiren bir süreçtir. Bu süreci profesyonel destek alarak kurmaları gerekiyor. İşletmeler ile yaptığım görüşmelerde e-ticaretin önemini artık kavradıklarını görüyorum. Korona virüsün hayatımızdan ne zaman çıkacağı henüz belli değil. Bu nedenle fiziki ortamda satış yapıyor dahi olsalar, e-ticaret yapılanmalarını tamamlamaları gerekiyor. Dünyaca ünlü markalardan bazılarının yaptığı açıklamalarda fiziki mağazalarını kapatarak sadece online satış gerçekleştirme kararı aldıklarını görüyoruz” dedi.