Yunus Emre Özden hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Survivor 2020 yarışmacılarından Özden, sevgilisi Beria Gözen’i yastıkla boğmaya çalıştı. Gözen, Özden’in kendisini darp etmesinden sonra karakola gidip şikayetçi oldu. Yunus Emre Özden ise bu harekete “Kuş eti yemeye alışanların kaplana dişi geçmez.” sözleriyle karşılık verdi.

Survivor yarışmacılarından Yunus Emre, yarışmada agresif hareketleri nedeniyle sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı tarafından birkaç kez uyarılmıştı. Peki, Yunus Emre Özden kimdir?

YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR?

Yunus Emre Özden, 29.03.1993 yılında İstanbul Silivri'de doğmuştur. 1.85 boyunda, 82 kilo olan yarışmacı halen Silivri'de yaşamını sürdürüyor.

2 çocuklu ailenin tek oğlu olan Survivor Yunus Emre'nin annesi Filiz Özden ev hanımı, babası Kemal Özden ise şoförlük yapıyor. Yunus Emre Özden, Açıköğretim Fakültesi'nde ulaştırma lojistik bölümünde okuyor.

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