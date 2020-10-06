Magazin Yunus Emre Özden: Survivor yarışmasından sonra hayatım değişti

Yunus Emre Özden: Survivor yarışmasından sonra hayatım değişti

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Yunus Emre Özden: Survivor yarışmasından sonra hayatım değişti

Survivor yarışmasıyla ün kazanan Yunus Emre Özden önceki gün Aqua Florya’daydı.

06 Ekim 2020, Salı 09:48 Son Güncelleme:
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Akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte geldiği AVM’de objektife takılan Özden, geçtiğimiz günlerde modellik yapmasıyla ilgili ”Daha önce de modellik yaptığımı beni tanıyan herkes biliyor zaten. Geçtiğimiz günlerde Kapadokya’ya Tolga Çam’ın katalog çekimine gittim. Survivor yarışmasından sonra hayatımda birçok şey değişti diyebilirim” dedi.


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