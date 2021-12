Gaziantep'te Yunus Göç isimli cani tarafından öldüresiye dövülen Cihan bebek yoğum bakımdaydı. Minik yavrunun kaldığı hastaneden sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Gaziantep'te geçtiğimiz günlerde korkunç bir olay yaşandı. Fabrika işçisi Yunus Göç, Kahvelipınar Mahallesi'ndeki evinde ağlayan 2 aylık oğlu Cihan'ı tokatlayıp yumrukladı Şiddet görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

Milyonlardan cani babaya tepki yağdı. Gözaltına alınan Göç, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

CİHAN BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU

Beyin kanaması geçirdiği belirlene Cihan bebek ise kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Özel bir hastanede verilen tedaviye olumlu yanıt veren Cihan bebek, yoğun bakım ünitesinden hastanenin normal servisine alındı.

Bebeğin ilk geldiği ana göre sağlık durumunun çok iyi olduğunu paylaşan Doktor Demir, “Birkaç günde burada gözlem altında tutacağız. Daha sonra bir sıkıntı olmaz ise hafta başında taburcu edeceğiz” dedi.

“HAFTA BAŞINDA TABURCU EDEBİLİRİZ”

Bebeği bu sabah yapılan tetkiklerin ardından servise çıkarttıklarını dile getiren Demir, şu an serviste medikal tedavinin devam ettiğini söyledi. Birkaç gün serviste gözlem altında tutulacağını vurgulayan Demir, “Daha sonra bir sıkıntı olmaz ise hafta başında taburcu edeceğiz. Şu an sağlık durumu çok daha iyi. Yapılan tetkiklerde beyindeki kanamada bir artış saptamadık. Kan tetkiklerinde de şu an için bir problem yok. Solunumu ve beslenmesi çok iyi durumda. Hareketleri de canlı şu an. 3 gün sonra taburcu edebiliriz” ifadelerini kullandı.

ANNE KONUŞMUŞTU

Yaşadığı korku dolu anları anlaTan Semra Göç, 'Anahtarı çıkarıp delikten baktım. Çocuğun suratına avcunun içiyle vuruyordu. Nefes alamadım. Birden içeri daldım. Dövdüğünü anladığımı belli ettirmedim.' demişti. 'Bebeğim doğduğu günden beridir şiddet görüyordu. Ama inanamıyordum.' diyen Semra Göç 'En ağır cezayı alsın hapse girsin. Cezasını çeksin. Hiç çıkmasın oradan' diye konuşmuştu

CANİ BABANIN İFADESİ KAN DONDURMUŞTU!

Tutuklanan Yunus Göç, emniyetteki ifadesinde "Mama vereceğim esnada birden ağlamaya başladı. Daha önce hiç şiddet uygulamamıştım. Ağlamaya başlayınca bir anlık sinirle onu darp ettim. Pişmanım. Suçlamayı kabul ediyorum" demişti.