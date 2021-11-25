Yunus Günçe’nin eşi Işık Selin Koyuncu günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Oyunculuk ve şan eğitimi bulunan Işık Selin Koyuncu, bugüne kadar magazin dünyasından uzak kalmayı tercih ediyordu. Kayıldıkları programın ardından “Yunus Günçe kimdir?” “Yunus Günçe’nin eşi Işık Selin Koyuncu ne iş yapıyor, kaç yaşında ve nereli?” yoğunluk kazandı…

YUNUS GÜNÇE KİMDİR?

Yunus Günçe 13 Nisan 1976 tarihinde Almanya’da dünyaya geldi. Aslen Trabzonlu olan Günçe, kariyerine DJ olarak adım attı. İlk olarak Number One TV’de çalışmaya başlayan Yunus Günçe, sonrasında Radio Hot’a geçti.

Radio Hot’ta yayınladığı Dejavu programına ise sonrasında Best TV’de devam etti. TRT 1 de Uçurtma adlı çocuk programı sunuculuğu da yapan Günçe, TRT 1'de yayınlanan Koçum Benim adlı okul dizisinde Gökhan (Çekirge) karakterini canlandırdı.

Çeşitli markaların televizyon ve basılı çalışmalarında oyunculuk ve pek çok markanın reklam filmlerinde seslendirme yapan Yunus Günçe, Mustafa Altıoklar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu O Şimdi Asker, Oğuzhan Tercan'ın yönettiği Hırsız Var adlı sinema filmlerinde de rol aldı.

Yunus Günçe, 2011 yılında CNN Türk'te Beni İkna Et adlı üniversiteler arası münazara yarışmasının sunuculuğu ve moderatörlüğünü yaptı, bununla birlikte, TRT Spor kanalında Sporaktif programını sundu.

2016 yılında Survivor ünlüler takımında yer alan Yunus Günçe yarışmada 7. oldu.

Hiç Komik Diil isimli gösterisiyle stand-up olarak kariyerine başlayan Yunus Günçe şu anda İstanbul ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde Kafamda Böcekler Var adlı tek kişilik gösterisiyle izleyenleri ile buluşuyor.

YUNUS GÜNÇE’NİN EŞİ IŞIK SELİN KOYUNCU NE İŞ YAPIYOR?

Yunus Günçe’nin eşi Işık Selin Kuyumcu Günçe, 01 Ocak 1979 tarihinde dünyaya geldi. 2006-2007 yıllarında Ekol Drama'da kamera önü oyunculuğu ve diksiyon-dublaj ve doğaçlama eğitimleri aldı.

2008 yılında Çağrı Özgür Hün'den şan dersleri alan Işık Selin Kuyumcu 2008-2009 yıllarında Akademi Kenter'de Yıldız Kenter, Selen Birkiye, Mehmet Birkiye, Engin Hepileri, Sündüz Haşar, Yıldıray Şahinler ve Yeşim Koçak’tan dramaturji, tiyatro tarihi, diksiyon ve sahne dersleri aldı.