Survivor eski yarışmacısı Yunus Günçe ve eşi Işık Selin Günce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Peki, Yunus Günçe kimdir? Yunus Günçe’nin eşi Işık Selin Günçe kimdir? İşte Yunus Günçe hakkında merak edilenler…

YUNUS GÜNÇE KİMDİR?

Aslen Trabzonlu olan Türk sinema-dizi oyuncusu, sunucu, DJ ve komedyen Yunus Günçe, 1976 yılında Almanya’da dünyaya geldi. Kariyerine ilk olarak DJ'lik ile başladı, ilk deneyimi olan Number One TV'deki DJ'lik kariyerine Radio Hot'ta devam etti. TRT 1 de Uçurtma adlı çocuk programı sunuculuğu yaptı. Hot TV'de başladığı Dejavu adlı TV programı, Best TV'de devam etti. DJ’likten sonra oyunculukta da kendisini deneyen Yunus Günçe, TRT 1'de yayınlanan Koçum Benim adlı okul dizisinde Gökhan (Çekirge) karakterini canlandırdı.

Çeşitli markaların TV ve basılı çalışmalarında yer alan Yunus Günçe, pek çok markanın reklam filmlerinde de seslendirme yaptı. Mustafa Altıoklar'ın yönetmenliğini üstlendiği O Şimdi Asker, Oğuzhan Tercan ın yönettiği Hırsız Var adlı sinema filminlerde rol aldı. Türkiye'nin çeşitli kulüplerinde DJ’lik yapmayı sürdüren Yunus Günçe, kariyeri boyunca pek çok televizyon programı yapmıştır. 2011 itibariyle Cnn Türk'te Beni İkna Et adlı üniversiteler arası münazara yarışmasının sunuculuğu ve moderatörlüğünü yapmıştır. Ayrıca Trt Spor kanalında Sporaktif programını sunmuştur. Bütün bunların yanı sıra Stand-up konusunda da kendisini geliştiren ve geliştirmeye çalışan Yunus Günçe, bu alandaki kariyerine Hiç Komik Diil ile başlamış, İstanbul ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde ‘Kafamda Böcekler Var’ adlı tek kişilik gösterisiyle izleyenleri ile buluşturmuştur. Survivor 2016’dan 7. olarak ayrıldı.

IŞIK SELİN GÜNÇE KİMDİR?

Işık Selin Kuyumcu, 01 Ocak 1979'da dünyaya geldi. 2006-2007 yıllarında Ekol Drama'da kamera önü oyunculuğu, diksiyon-dublaj ve doğaçlama eğitimleri aldı.

2008 yılında Çağrı Özgür Hün'den şan dersleri aldı. 2008-2009 yıllarında Akademi Kenter'de Yıldız Kenter, Mehmet Birkiye, Selen Birkiye, Sündüz Haşar, Engin Hepileri, Yeşim Koçak ve Yıldıray Şahinler'den dramaturji, tiyatro tarihi, sahne ve diksiyon dersleri aldı.