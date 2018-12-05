Yunus Günçe’den yatakta kahvaltı pozu!

Yeliz Yeşilmen eşine doğum günü sürprizi olarak hazırladığı kahvaltı anının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşınca olay olmuştu. Şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş, atletli pozu sosyal medyada uzun bir süre konuşulmuştu.

2. Sayfa'da yer alan habere göre, Işık Selin Kuyumcu ile dünyaevine giren Yunus Günçe, yatakta kahvaltı pozu verdi. Pişmemiş yumurtalar ve maydanozla yatağa giren Yunus Günçe, bu pozuyla dikkat çekti.



