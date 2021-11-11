Magazin Yunus Güner, kaç yaşında ve neden öldü? Yunus Güner kimdir?

Yunus Güner, kaç yaşında ve neden öldü? Yunus Güner kimdir?

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Yunus Güner, kaç yaşında ve neden öldü? Yunus Güner kimdir?

Televizyon dizilerinin tanınan ismi Yunus Güner'in ölüm haberi sevenlerini üzüntüye boğdu. Ünlü oyuncunun ani ölümün ardından pek çok kişi Yunus Güner kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? araştırması yapmaya başladı…

11 Kasım 2021, Perşembe 17:30 Son Güncelleme:
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Yunus Güner, en son Dudaktan Kalbe dizisinde canlandırdığı Namık karakteri ile televizyon ekranlarında yer almıştı. Bir süredir ekranlarda görünmeyen oyuncunun vefat haberini yakın dostu Süha Uygur verdi. İşte Yunus Güner hakkında merak edilenler…

YUNUS GÜNER, KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

49 yaşındaki Yunus Cihangir’deki evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata veda etti. Süha Uygur sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda “Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızı ve dostumuzu kaybettik…"  ifadelerini kullandı.

YUNUS GÜNER KİMDİR?

1972 İstanbul doğumlu olan başarılı oyuncu 'Sonradan Görmeler', 'Bütün Çocuklarım' ve 'Dudaktan Kalbe'nin de olduğu televizyon dizilerinden tanıyor.

Yunus Güner aynı zamanda başrollerini Fadik Sevin Atasoy, Tan Sağtürk ve Özlem Tekin'le paylaştığı 'Mavi Pansiyon' adlı sinema filminde yer almıştı. Güner, Nezih Ünen'in yazıp yönettiği filmde, bir kez canı yandığı için aşktan kaçan 'Ahmet' adında bir adamı canlandırdı.

Yunus Güner 2015 yılında verdiği bir söyleşide kendini şöyle anlatmıştı:

"Aslında ben bugüne kadar çok işte yer aldım ama ön plana çıkmak için çok uğraşmadım. Konservatuvarı bitirdikten sonra birkaç dizide rol aldım, sonra da dört sezon Tiyatro İstanbul'da çalıştım. Ardından tekrar dizilere döndüm. Bugüne dek hep sadece sevdiğim, bir parçası olmak istediğim işlerde yer aldım."

 

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