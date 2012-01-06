Doğa Yunus kurtarma operasyonu

Yunus kurtarma operasyonu

Doğa

Yunus kurtarma operasyonu

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ağlara takılı yunusu kurtarıp doğal yaşamına döndürdü

06 Ocak 2012, Cuma 18:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kurtarma operasyonu, askeri görevlilerin kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, önceki gün, Marmaris Limanı çıkışındaki fosforlu mağara mevkisinde, bir yunusun ağlara takılı durumda olduğunun ihbar edilmesi üzerine harekete geçildiği bildirildi.

Olay yerine giden, dalış ekipmanları bulunan DEGAK-07 ekibinin, hafif yaralı yunusu ağlardan kurtardığı ve doğal yaşamına bıraktığı açıklandı. Kurtarma operasyonu da askeri görevliler tarafından kamerayla saniye saniye kaydedildi.

Ali GÜNDOĞAN MARMARİS (Muğla) (DHA)

Yazarlarımızdan
Burak Akkul
Şatolar diyarı Transilvanya!
Burak Akkul
Mehmet Nuri Turan
Güle güle 2020, seni hiç özlemeyeceğiz
Mehmet Nuri Turan
Bir Gezginin Notları - A. Ozan Kiraz
Küba’da, Havana haricinde mutlaka görülmesi gereken 3 şehir
Bir Gezginin Notları - A. Ozan Kiraz
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Nesli tükenmekte olan semender Malatya’da görüntülendi