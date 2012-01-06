Yunus kurtarma operasyonu
Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ağlara takılı yunusu kurtarıp doğal yaşamına döndürdü
06 Ocak 2012, Cuma 18:25 Son Güncelleme:
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Kurtarma operasyonu, askeri görevlilerin kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, önceki gün, Marmaris Limanı çıkışındaki fosforlu mağara mevkisinde, bir yunusun ağlara takılı durumda olduğunun ihbar edilmesi üzerine harekete geçildiği bildirildi.
Olay yerine giden, dalış ekipmanları bulunan DEGAK-07 ekibinin, hafif yaralı yunusu ağlardan kurtardığı ve doğal yaşamına bıraktığı açıklandı. Kurtarma operasyonu da askeri görevliler tarafından kamerayla saniye saniye kaydedildi.
Ali GÜNDOĞAN MARMARİS (Muğla) (DHA)
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