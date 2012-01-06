Yunus kurtarma operasyonu

Kurtarma operasyonu, askeri görevlilerin kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, önceki gün, Marmaris Limanı çıkışındaki fosforlu mağara mevkisinde, bir yunusun ağlara takılı durumda olduğunun ihbar edilmesi üzerine harekete geçildiği bildirildi.

Olay yerine giden, dalış ekipmanları bulunan DEGAK-07 ekibinin, hafif yaralı yunusu ağlardan kurtardığı ve doğal yaşamına bıraktığı açıklandı. Kurtarma operasyonu da askeri görevliler tarafından kamerayla saniye saniye kaydedildi.

Ali GÜNDOĞAN MARMARİS (Muğla) (DHA)