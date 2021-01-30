Trabzonspor, transferde atağa geçti. Kadrosuna daha önce Berat Özdemir'i katan bordo-mavili ekip bu kez iki yıldızı birden bitirdi. Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, Anastasios Bakasetas ile Yunus Mallı'nın transferleri konusunda görüşmelere başladığı bildirildi.

Yapılan açıklamalar şöyle:

Profesyonel futbolcu Anastasios Bakasetas'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Profesyonel futbolcu Yunus Mallı'nın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.