Yunus Mallı ve Bakasetas Trabzonspor'da
Trabzonspor ara transfer dönemi bitmeden kadrosunu iki önemli oyuncuyla güçlendirdi. Alanyaspor'dan Bakasetas ve Wolfsburg'tan Yunus Mallı'yu kadrosuna kattı. Bakasetas ve Yunus Mallı transferleri KAP'a bildirildi.
30 Ocak 2021, Cumartesi 10:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Trabzonspor, transferde atağa geçti. Kadrosuna daha önce Berat Özdemir'i katan bordo-mavili ekip bu kez iki yıldızı birden bitirdi. Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, Anastasios Bakasetas ile Yunus Mallı'nın transferleri konusunda görüşmelere başladığı bildirildi.
Yapılan açıklamalar şöyle:
Profesyonel futbolcu Anastasios Bakasetas'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Profesyonel futbolcu Yunus Mallı'nın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.