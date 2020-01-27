Yunus Özdiken yine kavga çıkardı

Yunus Özdiken fotoğraflarını çeken habercilere “Neyi, neden çekiyorsunuz?” diye çıkıştı. Muhabirler “İşimizi yapıyoruz” deyince sert bir şekilde şu cevabı verdi:

“Sizin işiniz bu değil. Gazeteci olduğunuzu nereden bilelim? Kimsin, nesin sen?”

Gergin ortamı sakinleştirdi

Sevgilisi muhabirlerle bağırırken, Elçin Sangu da hayranları ile fotoğraf çektiriyordu. Tartışmanın büyüdüğünü görünce muhabirlere “Yanlış anladınız, kırdıysak özür dilerim” dedi.

İlk vukuatı değil

Daha önceki yıllarda da Elçin Sangu ile birlikte fotoğrafını çeken muhabirlere sert tepki gösteren Yunus Özdiken 2017’de, Cihangir’de bir gece kulübünde kimlik kontrolü yapan polislerle kavga etmişti. Polis memurlarına “Bırakın da gidelim kardeşim, verin sevgilimin nüfus cüzdanını” demiş, çıkışta habercilere de bağırmıştı.





Haberin fotoğrafları için tıklayın Elçin Sangu ile Yunus Özdiken kameraları görünce kaçtı