Yürek burkan görüntü! Cebinden 2,5 lira ve çakmak çıktı

Dün akşam Antalya Muratpaşa'daki boş arazide bir kişinin ağacın altına serdiği yatakta hareketsiz olarak yattığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğü tespit edildi.

Bir süredir aynı yerde yattığı belirlenen kişinin pantolonunun cebinde ise 2,5 lira ile çakmak bulundu.

Ceset ölüm nedeninin tespiti ve kimliğinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

DHA