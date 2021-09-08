Son dakika haberi: Çanakkale'de geçen ay alkollü sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybeden ve girdiği üniversite sınavında başarılı bir derece elde eden Necati Kaan Şahin'in (20) tıp fakültesini kazandığı ortaya çıktı. Girdiği son YKS'de başarılı bir derece elde eden Necati Kaan Şahin (20) geçen ay Çanakkale'nin Biga İlçesi'nde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Mehmet Ali Şahin (24) , elektrikli motorla trafikte seyreden Şahin'e çarpıp kaçtı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KURBANI OLMUŞTU

Sabah'ın haberine göre, alkollü olduğu öğrenilen Şahin tutuklanırken, hayatının baharında olan ve doktor olma hayalleri kuran Necati Şahin'in cenazesi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde toprağa verildi. Talihsiz gencin hayatını kaybetmesine neden olan tutuklu Mehmet Ali Şahin'in "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi istendi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

İddianame Biga 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, ilk duruşma 1 Ekim'de yapılacak. Girdiği son üniversite sınavında başarılı bir derece elde eden Necati Kaan Şahin'in çok istediği tıp fakültesini kazandığı ortaya çıktı. SABAH'a konuşan baba Mustafa Şahin, "Alkollü araç kullananlar en ağır şekilde cezalandırılmalı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE 9 YIL HAPİS İSTEMİ

3 yıldır doktor olma hayaliyle üniversite sınavlarına hazırlanan Necati Kaan Şahin'in (20) kullanımındaki elektrikli motosiklete çarparak kaçan ve ölümüne neden olan sürücü Mehmet Ali Şahin hakkında, " bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçu kapsamında iddianame hazırlandı. Şüphelinin, olay anında alkol oranının 1.33 promil olduğu ve 70 kilometrelik hız sınırını aşarak 89 kilometre hızla talihsiz gence çarptığı tespit edildi.

Olay mahallinde bulunan bir tanık ise şüphelinin kazadan önce zikzak yaparak hızla araç kullandığını belirtti. Tek isteğinin adalet olduğunu söyleyen baba Mustafa Şahin, "Alkollü araç kullananlar en ağır şekilde cezalandırılmalı. Oğlumun üniversite yerleştirme sonuçlarını geçtiğimiz günlerde elimize aldık. Kocaeli Tıp Fakültesi'ni kazanmış. Bu davanın takipçisi olacağız" dedi.

SON DAKİKA: KOCAELİ TIP FAKÜLTESİNİ KAZANDI!

Oğlumun sınav sonucu geldi. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanmış. Doktor olma hayaliyle 3 yıldır sınava hazırlanıyordu. Tıp fakültesini kazandığını göremedi. Davanın takipçisiyiz" dedi.

HAYVANA ÇARPTIĞINI SANMIŞ!

Şahin'in kullandığı elektrikli motosiklete çarparak kaçan ve ölümüne neden olan sürücü Mehmet Ali Şahin hakkında iddianame hazırlandı. Kazanın yaşandığı gece yakalanan sürücü Şahin'in 1.33 promil alkollü olduğu, kullandığı aracın ise yasal hız sınırı 70'in üzerinde 89 kilometre olduğu belirlendi.

Şahin ifadesinde, olay gecesi arkadaşıyla alkol aldıklarını, viyadük köprüsünün üzerinde aracının sol ön tarafında bir şey gittiğini gördüğünü, hayvan zannettiğini, çarptığını ve yoluna devam ettiğini dile getirdi.

SAVUNMASI HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI

İddianamede, şüphelinin kazadan sonra aracını durdurup ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne gerekli yardımı yapmak, olay yerine acil servis ekibini çağırmak yerine kaza mahallini terk edip aracına binip gittiği vurgulandı. Şüphelinin savunmasında çarptığı şeyin hayvan olduğunu zannettiğini beyan etmişse de, savunmasının hayatın olağan akışına aykırı, gerçeklerden kopuk ve tutarlı bulunmayan, suçtan kurtulmaya yönelik olduğu dile getirildi.











