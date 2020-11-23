Doğa Yürek yakan görüntüler! Papağanları pet şişe içinde kaçırmaya çalıştılar

Yürek yakan görüntüler! Papağanları pet şişe içinde kaçırmaya çalıştılar

Doğa

Yürek yakan görüntüler! Papağanları pet şişe içinde kaçırmaya çalıştılar

Hayvanları satın almaya devam ettiğiniz sürece hayvan kaçakçılığına destek olduğunuzun farkında mısınız? Endonezya'da onlarca papağan pet şişelerin içine sıkıştırılıp ülkeden çıkarılmaya çalışılırken yakalandı. Yürek yakan olayda papağanlardan bazıları havasızlıktan öldü. Papağanların bulunmasını sağlayan şey ise, kargodayken çıkardıkları ses... Ülke birçok papağan türüne ev sahipliği yaptığı için kaçakçılık vakalarına sık rastlanıyor. Kaçakçılar papağanları büyük petshop'lara yüksek miktarlarda satabiliyor. Bu da kaçakçılığı cazip hale getiriyor.

23 Kasım 2020, Pazartesi 16:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Endonezya'nın Papua bölgesinde onlarca papağan pet şişelerin içine sıkıştırılmış halde ülkeden çıkarılmaya çalışılırken yakalandı. Papağanların 10 tanesi havasızlıktan ölmüştü. Geri kalan 64 tanesi ise bitkin haldeydi. Endonezya, Asya'daki türleri tehlike altında olan papağanlara ev sahipliği yapan bir ülke. Bu özelliği de bölgede hayvan kaçakçılığının oldukça fazla görülmesine neden oluyor. Ülkeden kaçırılan kuşlar büyük petshop'lara satılıyor.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Polis Sözcüsü Dodik Junaidi, AFP'ye yaptığı açıklamada papağanların Fakfak'taki limana nereden geldiklerinin kesin olarak bilinmediğini söyledi. Gemiye yüklenmesi gereken paketlerden ilginç seslerin gelmesi, papağanların bulunmasını sağlamış. Olayla ilgili henüz bir tutuklama yok.

Yurt dışına kaçırılmaya çalışılan papağanlar, Karabaş Lori olarak bilinen türlerden. Karabaş Lori türü, Endonezya'da yaşam alanları koruma altında bulunan bir tür. Karabaş Lori'ler, Pasifik Okyanusu'ndan Yeni Gine'ye kadar uzanan bir yaşam alanına sahipler.



İlgili Haberler
Neden satın almayıp sahiplenmemiz gerektiğinin en büyük örneği: Papağanlar kutulara sıkıştırılmış halde bulundu


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Burak Akkul
Az bilinen, çok merak edilen ülke: Galler
Burak Akkul
Mehmet Nuri Turan
Alev Alev'de tokat gibi sahne: Adalet arayan kadına gelince körleşiyorsunuz
Mehmet Nuri Turan
Bir Gezginin Notları - A. Ozan Kiraz
Küba’da, Havana haricinde mutlaka görülmesi gereken 3 şehir
Bir Gezginin Notları - A. Ozan Kiraz
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Çanlar Sapanca Gölü için çalıyor! Su seviyesi giderek azalıyor