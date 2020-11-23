Endonezya'nın Papua bölgesinde onlarca papağan pet şişelerin içine sıkıştırılmış halde ülkeden çıkarılmaya çalışılırken yakalandı. Papağanların 10 tanesi havasızlıktan ölmüştü. Geri kalan 64 tanesi ise bitkin haldeydi. Endonezya, Asya'daki türleri tehlike altında olan papağanlara ev sahipliği yapan bir ülke. Bu özelliği de bölgede hayvan kaçakçılığının oldukça fazla görülmesine neden oluyor. Ülkeden kaçırılan kuşlar büyük petshop'lara satılıyor.

Polis Sözcüsü Dodik Junaidi, AFP'ye yaptığı açıklamada papağanların Fakfak'taki limana nereden geldiklerinin kesin olarak bilinmediğini söyledi. Gemiye yüklenmesi gereken paketlerden ilginç seslerin gelmesi, papağanların bulunmasını sağlamış. Olayla ilgili henüz bir tutuklama yok.

Yurt dışına kaçırılmaya çalışılan papağanlar, Karabaş Lori olarak bilinen türlerden. Karabaş Lori türü, Endonezya'da yaşam alanları koruma altında bulunan bir tür. Karabaş Lori'ler, Pasifik Okyanusu'ndan Yeni Gine'ye kadar uzanan bir yaşam alanına sahipler.





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